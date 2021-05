Em apresentação, Titi destaca torcida do Fortaleza como fator fundamental para o acerto

Após seis temporadas no futebol europeu, atuando pelo Kasimpasa, Bursaspor e Goztepe, todos da Suíça, o zagueiro Titi retorna ao Brasil para atuar pelo Fortaleza. Para o defensor, a escolha foi acertada e espera acrescentar ao clube suas experiências e vivências no cenário internacional.

Titi Zagueiro do Fortaleza “Trago comigo muita experiência do futebol europeu, a vivência de uma outra cultura, de uma outra língua e de uma forma diferente de ver o futebol. Trago comigo, também, a certeza de uma escolha acertada, não só para mim como para minha família. Espero trazer e acrescentar ao clube toda minha experiência e vivência.”

Acertado com o Fortaleza desde o final de março, o zagueiro Titi só conseguiu a liberação da documentação junto ao Goztepe no dia 14 de abril. O atraso gerou ansiedade no atleta, que afirmou que desde o primeiro contato com o clube, sabia que o Tricolor do Pici seria sua nova casa no futebol brasileiro.

“Demorou mais do que eu esperava. Desde o primeiro contato do Fortaleza, eu tinha certeza de que aqui seria minha nova casa, de que aqui seria o ambiente perfeito para retornar ao futebol brasileiro. Tive possibilidade de permanecer no futebol da Turquia, de renovar com o Goztepe, mas o desejo de retornar ao futebol brasileiro e o desejo de vestir essa camisa tão vitoriosa do nosso país, me trouxe até aqui.

Papel da torcida

A escolha de Titi por vestir a camisa do Fortaleza não fica apenas no projeto apresentado pelo presidente Marcelo Paz, mas está atrelado a paixão do torcedor tricolor. Para o zagueiro, a torcida teve papel fundamental em sua vinda ao clube.

"A torcida, sem dúvida nenhuma, foi o torcedor. Foi ver as imagens e em todo momento que você assiste o jogo do Fortaleza, você pode ver o Castelão lotado, a torcida fazendo uma grande festa. Isso motiva qualquer profissional a querer participar disso. Infelizmente, hoje, vivemos um período difícil, mas espero poder, em um futuro bem próximo, ver novamente o estádio lotado e a festa do torcedor que me motivou vir para cá."