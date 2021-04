Acertado com Fortaleza, zagueiro Titi consegue liberação e se despede do futebol turco

Acertado com o Fortaleza, o zagueiro Titi conseguiu rescisão com o Goztepe, da Turquia, e se despediu do ex-clube nesta terça-feira (13). Através das redes sociais, o atleta de 33 anos agradeceu aos torcedores pela oportunidade de atuar em uma equipe tradicional no exterior.

“Tive a oportunidade de conhecer e ser reconhecido pelo meu trabalho, dedicação e profissionalismo, dentro e fora de campo”, declarou em parte da mensagem.

A expectativa é que o jogador seja anunciado como reforço nos próximos dias. O Diário do Nordeste apurou que há um pré-contrato assinado entre as partes.

O desafio do departamento de futebol é conseguir inscrever Titi na reta final da Copa do Nordeste. Com vaga garantida nas quartas, o clube tem até sexta-feira (16) para encaminhar a documentação necessária e contar com o zagueiro no mata-mata.

O próximo compromisso na competição é sábado (17), às 16h, contra o CSA. A partida ocorre na Arena Castelão e será decidida em jogo único - em caso de empate, o classificado será definido em disputa de pênaltis.

Para a posição, o clube conta com outras cinco opções para o sistema defensivo. A lista do técnico Enderson Moreira contempla Wanderson, Benevenuto João Paulo, Quintero e Jackson.