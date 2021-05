Experiência inédita, busca por identidade e protagonismo: os desafios de Vojvoda no Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda nem desembarcou na capital cearense, mas já sabe que terá muitos desafios no comando do Fortaleza. A missão do argentino de 45 anos será difícil e ele terá que vivenciar uma experiência inédita buscando estabelecer uma identidade que priorize o protagonismo no Leão do Pici.

O ex-treinador de Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, todos da argentina, e Unión La Calera, do Chile, enfrentará algo novo na carreira. Esta é a primeira vez que ele trabalhará no futebol brasileiro. O fato de assumir um clube do Brasil, inclusive, foi algo que o motivou bastante a aceitar o desafio.

Este aspecto exigirá paciência e cautela de todas as partes envolvidas: do próprio treinador, do clube, da torcida e também da imprensa. Juan Pablo tem formação em uma nova escola de futebol que precisará se adaptar a um contexto completamente diferente. É um intercâmbio cultural, inclusive. Será algo diferente para todo mundo. Tempo será algo crucial neste processo.

Busca por identidade

Legenda: O Fortaleza tem um elenco grande para a temporada de 2021 Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

O Fortaleza possui 36 jogadores no elenco atualmente, incluindo os quatro goleiros. A primeira missão do novo comandante é de realizar uma análise minuciosa para conhecer detalhes e características de cada um dos atletas para, a partir daí, buscar uma identidade de time.

Antes de imaginar esquema tático, Vojvoda precisará observar o que o elenco oferece em termos de características. Qual perfil que a equipe proporciona? Quais são os pontos fortes? E pontos fracos? O que deve ser fortalecido? E potencializado? São algumas perguntas que o argentino terá que buscar respostas rápidas.

Para isso, muitos testes serão feitos. Principalmente neste início. O Campeonato Cearense servirá como uma espécie de laboratório, em que muitas mudanças serão realizadas de um jogo para outro e, sem dúvidas, vários atletas serão testados e terão oportunidades para mostrar serviço em algum momento.

O torcedor que não espere, em três semanas, uma definição de time titular para o restante da temporada. A tendência, inclusive, é que a definição deste "time ideal" ocorra somente no Campeonato Brasileiro, e com a competição em andamento.

Protagonismo

Legenda: David é o artilheiro do Fortaleza na temporada, com 4 gols Foto: THIAGO GADELHA

Os jogadores percebem que um técnico entende de futebol no discurso. Quando os atletas notam que o treinador tem muito conhecimento daquilo que fala, o processo de convencimento fica mais natural. É mais fácil comprar a ideia. Com Rogério Ceni era assim. Por isso muitos falavam que Ceni conseguia extrair muito do elenco.

Vojvoda tem o perfil de atrair a atenção dos jogadores. Muito pelo fato de que quer ser protagonista do jogo, e ele buscará isso no Fortaleza. O que não necessariamente implica ter sempre mais posse de bola e envolver o time adversário, mas sim jogar com estratégia e mentalidade vencedora.

Mentalidade. Esta é uma palavra crucial. Após a eliminação na Copa do Nordeste para o Bahia, foi possível perceber que o Fortaleza de Enderson Moreira tinha mais medo de perder que vontade de ganhar. Vojvoda tem perfil de quem corre riscos, procura mandar a campo um time que vai buscar sempre a vitória, de forma inteligente, tentando conquistar o resultado positivo. O caminho é resgatar o DNA que faz com que a vontade de ganhar seja maior que o medo de perder.