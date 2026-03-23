Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em jogo entre Goiás e América-MG, zagueiro coloca mão na bola e comete pênalti bizarro

A penalidade foi marcada por Marcelo de Lima Henrique, árbitro da FCF

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 11:12)
Jogada
Legenda: Tadeu marca o segundo gol do Esmeraldino em duelo diante do América-MG
Foto: Foto: Rosiron Rodrigues/GEC

Neste domingo (22), Goiás e América-MG começaram suas trajetórias na Série B com uma partida recheada de lances inusitados. O duelo foi realizado no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, e contou com pênalti bizarro, gol de goleiro e expulsão.

Atuando como mandante, o Esmeraldino teve uma penalidade a seu favor marcada de maneira incomum. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Gustavo, do Coelho, cobrou um tiro de meta curto para o zagueiro Emerson. Desatento, o defensor se abaixou e colocou a mão na bola.

Sem pensar por muito tempo, o árbitro da Federação Cearense de Futebol, Marcelo de Lima Henrique, assinalou o pênalti. O goleiro Tadeu tomou posição e converteu, marcando o segundo gol do Goiás na partida.

A partida terminou com vitória do time do Centro-Oeste por 3 a 1. Antes do segundo tento, Anselmo Ramon já havia aberto o placar, também em cobrança de pênalti. Deixando os mandantes com um a menos, o volante Machado foi expulso ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Gegê fez o terceiro do Goiás, enquanto o uruguaio Mastriani fez o gol de honra dos mineiros. 

 

 
Assuntos Relacionados
Taça Copa do Nordeste

Jogada

Nordestão reduz valores, mas ainda vale milhões para Ceará, Fortaleza e Ferroviário; confira cotas

Torneio regional vai distribuir mais de R$ 34 milhões aos clubes e quase R$ 6,5 milhões para federações

Brenno Rebouças Há 1 hora
Tadeu gol

Jogada

Em jogo entre Goiás e América-MG, zagueiro coloca mão na bola e comete pênalti bizarro

A penalidade foi marcada por Marcelo de Lima Henrique, árbitro da FCF

Liuê Góis Há 2 horas
Eros Mancuso em ação pelo Estudiantes

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, 23 de março de 2026

Alexandre Mota 23 de Março de 2026

Jogada

Corinthians x Flamengo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 8ª rodada da Série A

Redação 22 de Março de 2026
Mozart

Jogada

Mozart explica saída de Vina no intervalo na estreia na Série B

Técnico do Ceará disse que o meia do Ceará ainda recupera a parte física

Redação 22 de Março de 2026
carpini video

Jogada

Carpini se irrita após pergunta se teme a volta de Vojvoda ao Fortaleza

O treinador ficou incomodado com pressão após vexame na estreia na Série B

Redação 22 de Março de 2026