Em jogo entre Goiás e América-MG, zagueiro coloca mão na bola e comete pênalti bizarro

Neste domingo (22), Goiás e América-MG começaram suas trajetórias na Série B com uma partida recheada de lances inusitados. O duelo foi realizado no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, e contou com pênalti bizarro, gol de goleiro e expulsão.

Atuando como mandante, o Esmeraldino teve uma penalidade a seu favor marcada de maneira incomum. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Gustavo, do Coelho, cobrou um tiro de meta curto para o zagueiro Emerson. Desatento, o defensor se abaixou e colocou a mão na bola.

Sem pensar por muito tempo, o árbitro da Federação Cearense de Futebol, Marcelo de Lima Henrique, assinalou o pênalti. O goleiro Tadeu tomou posição e converteu, marcando o segundo gol do Goiás na partida.

A partida terminou com vitória do time do Centro-Oeste por 3 a 1. Antes do segundo tento, Anselmo Ramon já havia aberto o placar, também em cobrança de pênalti. Deixando os mandantes com um a menos, o volante Machado foi expulso ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Gegê fez o terceiro do Goiás, enquanto o uruguaio Mastriani fez o gol de honra dos mineiros.