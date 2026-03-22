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Corinthians x Flamengo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 8ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo e Corinthians se enfrentam pela Série A do Brasileiro
Foto: Adriano Fontes/Flamengo e Rodrigo Coca / Corinthians

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (22) às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Timão é o 9º colocado com 9 pontos e vem de empate em 0x0 com a Chapecoense fora de casa.

Já o Flamengo, é o 4º colocado da Série A com 13 pontos e vem de vitória diante do Remo por 3x0 no Maracanã.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Record, do Premiere e da CazéTV.

Palpites

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Prováveis Escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Flamengo

Rossi; Varela, Vitão (Danilo), Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Lucas Paquetá), Pedro e Samuel Lino.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)

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