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Carpini se irrita após pergunta se teme a volta de Vojvoda ao Fortaleza

O treinador ficou incomodado com pressão após vexame na estreia na Série B

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:41)
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O técnico Thiago Carpini se mostrou incomodado com uma pergunta se a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando do Santos representaria uma ameaça ao seu trabalho no Fortaleza. A fala veio durante a entrevista coletiva após a derrota de goleada de 4 a 0 para o Botafogo-SP, na noite deste sábado (21), em Ribeirão Preto (SP), na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

"Se o Vojvoda está no mercado ou não está no mercado, não é um problema meu. Vojvoda é um cara que respeito muito, o maior treinador da história do clube, mas hoje o momento é nosso", reagiu o treinador do Fortaleza, que chegou ao cargo no início da temporada.

Carpini reforçou que essa foi apenas suas primeira derrota em 15 jogos.

"Eu não me sinto ameaçado de maneira nenhuma, tenho convicção no meu trabalho. Há uma semana a gente estava comemorando o título estadual, a gente perde a estreia no Brasileiro, e eu estou respondendo esse tipo de pergunta. A gente poderia aprofundar questões táticas e comportamentais e não falar de Vojvoda, sua pergunta foi infeliz", finalizou o treinador, em direção ao repórter.

Com o resultado, o Fortaleza ocupa a lanterna nesse início de Série B. Na 2ª rodada, o Leão enfrenta o Cuiabá, no dia 31 de março, no Castelão.

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