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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, 23 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:08)
Jogada
Legenda: Ex-Fortaleza, o lateral-direito Eros Mancuso atua no Estudiantes-ARG
Foto: divulgação / Estudiantes-ARG

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (23)

Campeonato Argentino

  • 19h - Estudiantes x Central Córdoba — Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 20h - Fluminense (F) x São Paulo (F) — Sportv
  • 21h - Corinthians (F) x América-MG (F) — TV Brasil
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