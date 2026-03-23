Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (23)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, 23 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:08)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (23)
Campeonato Argentino
- 19h - Estudiantes x Central Córdoba — Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Brasileiro Feminino
- 20h - Fluminense (F) x São Paulo (F) — Sportv
- 21h - Corinthians (F) x América-MG (F) — TV Brasil
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