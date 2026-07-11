Argentina x Suíça na Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e escalações

Duelo é válido pelas quartas de final do Mundial 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Argentina e Suíça duelam pela Copa do Mundo
Foto: PAUL ELLIS/AFP E FREDERIC J. BROWN / AFP
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Argentina e Suíça duelam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A atual campeã mundial busca mais um passo rumo ao bicampeonato consecutivo, enquanto os suíços tentam seguir surpreendendo no torneio.

Nas oitavas de final, a Argentina protagonizou uma virada heroica diante do Egito. Depois de sair atrás no placar, a equipe comandada por Lionel Messi reagiu e venceu por 3 a 2, garantindo a classificação entre os oito melhores da competição.

Do outro lado, a Suíça garantiu a vaga nas quartas após eliminar a Colômbia nos pênaltis. Depois de empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, os suíços venceram por 4 a 3 nas penalidades e seguem vivos na busca por uma campanha histórica no Mundial.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Argentina

Martínez; Molina, Romero, Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi; Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Suíça

Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder e Ndoye; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Ficha técnica

  • Argentina x Suíça
  • Competição: Copa do Mundo
  • Fase: Quartas de final
  • Data: 11 de julho de 2026
  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Estádio: Arrowhead Stadium
  • Local: Kansas City, Estados Unidos
  • Árbitro: João Pinheiro (POR)
  • Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia (POR)
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