Argentina x Suíça na Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e escalações

Argentina e Suíça duelam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A atual campeã mundial busca mais um passo rumo ao bicampeonato consecutivo, enquanto os suíços tentam seguir surpreendendo no torneio.
Nas oitavas de final, a Argentina protagonizou uma virada heroica diante do Egito. Depois de sair atrás no placar, a equipe comandada por Lionel Messi reagiu e venceu por 3 a 2, garantindo a classificação entre os oito melhores da competição.
Do outro lado, a Suíça garantiu a vaga nas quartas após eliminar a Colômbia nos pênaltis. Depois de empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, os suíços venceram por 4 a 3 nas penalidades e seguem vivos na busca por uma campanha histórica no Mundial.
Onde assistir
A partida terá transmissão da CazéTV
Palpites
Prováveis escalações
Argentina
Suíça
Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder e Ndoye; Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Ficha técnica
- Argentina x Suíça
- Competição: Copa do Mundo
- Fase: Quartas de final
- Data: 11 de julho de 2026
- Horário: 22h (de Brasília)
- Estádio: Arrowhead Stadium
- Local: Kansas City, Estados Unidos
- Árbitro: João Pinheiro (POR)
- Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia (POR)