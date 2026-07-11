Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 11 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 06:30
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Legenda: Lorran atuando contra o Lausanne
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
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A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (11) traz as quartas de final da Copa do Mundo, amistoso internacional com o Flamengo, partidas das Séries C e D do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Uruguaio, do Paulista Sub-20 e da MLS Next Pro. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada jogo e os respectivos horários.

COPA DO MUNDO (QUARTAS DE FINAL)

18h | Noruega x Inglaterra | CazéTV
22h | Argentina x Suíça | CazéTV

AMISTOSO DE CLUBES

15h30 | Benfica x Flamengo | Sportv, Premiere e ge tv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)

11h | Caxias x Floresta | SportyNet

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE D)

18h | XV de Piracicaba x Cianorte | YouTube (Metrópoles)

CAMPEONATO URUGUAIO (TORNEIO INTERMEDIO)

10h | Juventud x Atlético Torque | Disney+
15h | Danubio x Nacional | Disney+
18h | Wanderers x Progreso | Disney+

PAULISTA SUB-20

10h | EC São Bernardo x São Paulo | YouTube (Paulistão)
10h | Palmeiras x Capivariano | YouTube (Energia 97 FM)
10h | Santos x União Suzano | YouTube (Paulistão)

MLS NEXT PRO

20h | Crown Legacy x New York City II | OneFootball
20h | Houston Dynamo II x St. Louis City II | OneFootball
21h | Colorado Rapids II x North Texas | OneFootball
23h | Real Monarchs x Whitecaps II | OneFootball
23h | Los Angeles II x Portland Timbers II | OneFootbal

 
 
 
 
 
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