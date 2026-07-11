Ceará acerta a contratação do meia Giovanni Pavani, do Remo

O ex-camisa 7 remista conquistou, em quatro temporadas, dois acessos pelo time de Belém

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 11:05 (Atualizado às 11:13)
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O Ceará acertou mais um reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro: o meia Giovanni Pavani, que estava no Remo, da Série A. O jogador chega em definitivo, com contrato até o fim de 2027.

O atleta deve desembarcar na capital cearense nos próximos dias, para a realização de exames médicos, assinatura de contrato e apresentação oficial.

Atualmente com 29 anos, o ex-camisa 7 remista conquistou, em quatro temporadas pelo time, dois acessos, para as Séries B e A, além de um título paraense.

Foto: Instagram Giovanni Pavani

Mais contratações

Nas últimas semanas, o Ceará anunciou a contratação de nomes como Bryan Borges, Lucas Mugni e Renzo López, para fortalecer o elenco do técnico recém-chegado Daniel Paulista.

A equipe está na zona de rebaixamento da Série B, com 17 pontos em 16 rodadas, ocupando a 17ª colocação. O Vovô volta a campo na próxima segunda-feira (13), contra o Athletic-MG, no PV, às 20h30.

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