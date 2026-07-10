Regularizado, Mugni garante estar pronto para estrear pelo Ceará: “Me sinto muito bem”

O meia Lucas Mugni pode fazer a reestreia com a camisa do Ceará na segunda-feira (13), diante do Athletic-MG, no Estádio Presidente Vargas. Ele foi regularizado nesta sexta-feira (10) e afirmou que se sente bem fisicamente para jogar já na partida válida pela 17ª rodada da Série B.

O jogador foi apresentado oficialmente nesta sexta e garantiu que tem condições para jogar contra a equipe mineira. “Me sinto muito bem, tanto físico quanto futebolisticamente e mentalmente, por isso voltei. Sei a grandeza desse clube, da pressão que tem aqui dentro, o momento também sei. Se não me sentisse preparado não ia voltar, porque no final de tudo o carinho que o clube e o torcedor tem por mim, tem que ter resultado, isso eu entendo”, disse.

Na atual temporada, Mugni jogou apenas 12 partidas, mas treinava com a equipe do Mirassol normalmente. Ele já treina em Porangabuçu com o elenco alvinegro há pelo menos uma semana e se o técnico Daniel Paulista quiser, pode lançá-lo a campo contra o Athletic.

Na primeira passagem pelo Ceará, entre 2024 e 2025, o argentino se notabilizou como “garçom”. São 20 assistências com a camisa alvinegra e sete gols marcados em 97 partidas disputadas. Para o retorno, o meia diz que quer repetir a entrega da vez anterior em que defendeu o Vovô.

Meu propósito é continuar contribuindo, participando em gols, que é o que a gente precisa pra vencer, colocar minha energia dentro do campo, de sempre querer vencer, ser muito positivo Lucas Mugni Meia do Ceará

Com expectativa de estrear contra o Athletic, Mugni prometeu uma resposta ao torcedor já no próximo compromisso do Ceará pela Série B. "Vai ser a primeira resposta que a gente já vai dar na segunda, porque estamos bem preparados. E sabemos que tem que continuar construindo isso", disse.