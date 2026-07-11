Morre Jayden Adams, jogador da África do Sul que disputou a Copa de 2026

O meia Jayden Adams, jogador da seleção da África do Sul, morreu neste sábado (11), aos 25 anos. O atleta, que defende o Mamelodi Sundowns, disputou a Copa do Mundo de 2026.

A circunstância da morte ainda não foi revelada. Adams esteve nos três jogos de sua seleção na fase de grupos, e ficou no banco de reservas na eliminação para o Canadá, na fase de 16 avos.

Perdeu a avó na Copa

O jogador havia perdido a avó durante a disputa do Mundial. "Descanse em paz, Jayden. Você nunca será esquecido", comunicou em nota o sindicato dos jogadores da África do Sul.