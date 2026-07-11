Caxias x Floresta na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (11), às 11h, para enfrentar o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense tenta retornar ao G-8 diante de um adversário que está há três rodadas sem perder.

Na sexta colocação, com 20 pontos, o Caxias chega com uma sequência de três partidas sem derrota. Apesar disso, empatou os dois compromissos mais recentes como mandante e busca voltar a vencer diante da torcida.

Com 19 pontos, o Lobo da Vila Manoel Sátiro ocupa a 10ª posição. O empate fora de casa contra o Guarani tirou o time da zona de classificação para a segunda fase, e uma vitória neste fim de semana pode recolocá-lo entre os oito primeiros colocados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportynet

Palpites

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Prováveis escalações

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Mancha e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e Marcelo Freitas; Jhonatan Ribeiro, Calyson e Gaspar. Técnico: Marcelo Cabo.

Floresta

Dheimison; Eliandro, Valdo, Afonso, João Victor e Caíque; Nonato, Garraty e Buga; João Celeri e Matheus Martins. Técnico: Leston Júnior.

Ficha técnica

Caxias x Floresta

Competição: Série C

14ª rodada

Data: 11 de julho de 2026

Horário: 11h (de Brasília)

Estádio: Centenário

Local: Caxias do Sul (RS)