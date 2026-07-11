Caxias x Floresta na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (11), às 11h, para enfrentar o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense tenta retornar ao G-8 diante de um adversário que está há três rodadas sem perder.
Na sexta colocação, com 20 pontos, o Caxias chega com uma sequência de três partidas sem derrota. Apesar disso, empatou os dois compromissos mais recentes como mandante e busca voltar a vencer diante da torcida.
Com 19 pontos, o Lobo da Vila Manoel Sátiro ocupa a 10ª posição. O empate fora de casa contra o Guarani tirou o time da zona de classificação para a segunda fase, e uma vitória neste fim de semana pode recolocá-lo entre os oito primeiros colocados.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Sportynet
Palpites
Prováveis escalações
Caxias
Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Mancha e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e Marcelo Freitas; Jhonatan Ribeiro, Calyson e Gaspar. Técnico: Marcelo Cabo.
Floresta
Dheimison; Eliandro, Valdo, Afonso, João Victor e Caíque; Nonato, Garraty e Buga; João Celeri e Matheus Martins. Técnico: Leston Júnior.
Ficha técnica
Caxias x Floresta
Competição: Série C
14ª rodada
Data: 11 de julho de 2026
Horário: 11h (de Brasília)
Estádio: Centenário
Local: Caxias do Sul (RS)