Em boa fase no Sub-20 do Ceará, Melk mira classificação às semifinais da Copa do Nordeste

Camisa 10 do Vozão, meia marcou dois gols nas últimas duas partidas que realizou

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:59)
Jogada
Legenda: Melk é um dos destaques do Ceará na Copa do Nordeste Sub-20
Foto: Gabriel Silva/Ceará

O meia Melk vive um momento positivo com a camisa do Ceará. Destaque do time Sub-20, o jogador marcou dois gols nos últimos dois disputados e foi importante para o Vozão conquistar importantes vitória na Copa do Nordeste e no Estadual da categoria.

Melk celebrou a boa fase e destacou a importância de ajudar a equipe marcando gols e seguir evoluindo com a camisa do clube.

"Estou muito feliz com o momento que estou vivendo, conseguindo ajudar a equipe com gols e boas atuações. Busco sempre dar o meu melhor quando entro em campo com essa camisa, e é muito bom que as coisas estejam dando certo. Isso me dá ainda mais confiança para continuar evoluindo e contribuindo com o Ceará”, disse.

Jogo das quartas

O meia também fez uma projeção para o jogo das quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. Após se classificar na liderança do Grupo A, o Ceará enfrenta o Sport nesta quarta (27), às 15h, em jogo único, por uma vaga nas semifinais da competição.

“É um grande desafio que temos pela frente. Sabemos da qualidade do adversário, mas confiamos no que construímos até aqui. Nosso grupo está muito focado e preparado. Queremos manter o que apresentamos na primeira fase e vamos lutar até o fim para conquistar essa vaga na semifinal”, completou Melk.

