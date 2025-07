Em atuação frustrante, Bia Haddad perde para húngara e se despede precocemente de Wimbledon

A tenista Beatriz Haddad teve uma atuação abaixo do esperado e se despediu da edição de 2025 de Wimbledon nesta quarta-feira (2). A brasileira número 1 do Brasil e 20 do mundo cometeu muitos erros de saque, com oito duplas faltas e acabou sendo eliminada pela húngara Dalma Galfi, número 110 do ranking, por 7/6(7) e 6/1.

Bia almejava conseguir passar para a terceira rodada de Wimbledon pela terceira vez seguida, mas não conseguiu. Em 2023, a paulista parou nas oitavas de final, por conta de uma lesão nas costas, e, em 2024, foi superada pela norte americana Danielle Collins, na terceira fase.