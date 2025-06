Wimbledon: Bia Haddad estreia com vitória e avança de fase

Beatriz Haddad estreou com vitória em Wimbledon 2025. Na manhã desta segunda-feira, a brasileira número 20 do ranking mundial derrotou a eslovaca Rebecca Sramkova, 34ª, por 2 a 0 (7/6 e 6/4). Na segunda rodada, Bia vai enfrentar a vencedora do confronto entre a britânica Harriet Dart e a húngara Dalma Gálfi.

Em 2023, Bia fez a sua melhor campanha em Wimbledon, quando chegou até as oitavas de final. Em 2024, a brasileira caiu na primeira fase da competição. A sua primeira participação no Grand Slam inglês foi em 2017, quando perdeu no segundo jogo.