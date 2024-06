Em 20 jogos, Seleção Brasileira venceu 19 contra os Estados Unidos; veja números

A Seleção Brasileira busca nesta quarta-feira (12) manter um bom retrospecto jogando contra os Estados Unidos. As equipes já se enfrentaram em 20 oportunidades e o Brasil contabiliza 19 vitórias com os norte-americanos, que tem apenas um triunfo.

São 43 gols brasileiros (média de 2,15 por jogo), e apenas 12 sofridos (média de 0,6 por jogo). A única derrota da amarelinha aconteceu em 1998, por 1 a 0, pela semifinal da Copa Ouro daquele ano. Ou seja, já são 26 anos desde o revés.

Legenda: São 43 gols brasileiros, e apenas 12 sofridos Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O último duelo entre as seleções ocorreu em 2018, em um jogo amistoso. O time comandado por Tite, venceu a equipe adversária pelo placar de 2 a 0, com gols de Neymar e Roberto Firmino.

Estados Unidos e Brasil se enfrentam no Camping World Stadium, um estádio localizado em Orlando. A bola rola nesta quarta-feira (12), às 20 horas (horário de Brasília), em jogo amistoso com foco na preparação para a Copa América que se inicia no dia 20 de junho. O time do técnico Dorival Júnior faz sua estreia no torneio no dia 24, contra a Costa Rica.