Eliminatórias europeias da Copa do Mundo tem início nesta quarta (24); veja grupos e primeiros jogos

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 têm início para o continente europeu nesta quarta-feira (24). A rodada de abertura soma 12 partidas, incluindo seleções como Bélgica, França e Portugal.

Ao todo, 35 times nacionais disputam a vaga no Mundial. Os participantes estão divididos em 10 grupos. O primeiro colocado de cada um garante classificação direta.

Além do chaveamento, há também repescagem: chance para mais três equipes. A etapa ocorre com 12 seleções em formato mata-mata - são os 10 vices e os dois melhores da Liga das Nações que ainda não estão na Copa do Mundo.

Chaveamentos das Eliminatórias da Europa:

Grupo A: Azerbaijão, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Sérvia

Grupo B: Espanha, Geórgia, Grécia, Kosovo e Suécia

Grupo C: Bulgária, Irlanda do Norte, Itália, Lituânia e Suíça

Grupo D: Bósnia, Cazaquistão, Finlândia, França e Ucrânia

Grupo E: Belarus, Bélgica, Estônia, País de Gales e República Tcheca

Grupo F: Áustria, Dinamarca, Escócia, Ilhas Faroe, Israel e Moldávia

Grupo G: Gilbraltar, Holanda, Letônia, Montenegro, Noruega e Turquia

Grupo H: Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Malta e Rússia

Grupo I: Albânia, Andorra, Hungria, Inglaterra, Polônia e San Marino

Grupo J: Alemanha, Armênia, Islândia, Liechtenstein, Macedônia e Romênia

Jogos da rodada de abertura nesta quarta-feira (24):

Turquia x Holanda – 14h

Portugal x Azerbaijão – 16h45

Sérvia x Irlanda – 16h45

Finlândia x Bósnia – 16h45

França x Ucrânia – 16h45

Estônia x República Tcheca – 16h45

Bélgica x País de Gales – 16h45

Gibraltar x Noruega – 16h45

Letônia x Montenegro – 16h45

Chipre x Eslováquia – 16h45

Malta x Rússia – 16h45

Eslovênia x Croácia – 16h45