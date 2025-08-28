Diário do Nordeste
Elenco do Internacional é alvo de protesto no CT antes de jogo com Fortaleza

O time gaúcho registrou quatro derrotas seguidas na temporada

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ao todo, 15 membros de torcida organizada estiveram no CT do Internacional para protestar pelo desempenho do time
Foto: reprodução / RBS TV

Em um momento ruim na temporada, a delegação do Internacional foi alvo de um protesto de torcedores no CT Parque Gigante nesta quarta-feira (27), em Porto Alegre/RS. A ação ocorreu antes da partida com o Fortaleza, que será domingo (31), às 20h30, no Beira-Rio, pela Série A.

Ao todo, 15 membros da organizada compareceram à sede colorada para conversar com integrantes da diretoria, líderes do elenco, membros da comissão e também o ídolo D'Alessandro, atual diretor esportivo. Segundo o ge, a conversa se perpetuou por 30 minutos.

A pressão cresce após o Inter registrar quatro derrotas seguidas, sendo três vezes consecutivas para o Flamengo, com eliminação nas oitavas da Libertadores e também derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão. Além disso, também saiu nas oitavas da Copa do Brasil para o Fluminense.

Um dos nomes mais criticados, Roger Machado não participou da reunião por motivos pessoais. O profissional está ameaçado no cargo pelo baixo desempenho recente, com o Inter aparecendo na 13ª colocação, com 24 pontos. O Fortaleza é o 19º, atual vice-lanterna do Brasileirão, com 15.

Últimos cinco jogos do Internacional em 2025

  • 23.08 - Cruzeiro 2x1 Internacional | Série A
  • 20.08 - Internacional 0x2 Flamengo | Libertadores
  • 17.08 - Internacional 1x3 Flamengo | Série A
  • 13.08 - Flamengo 1x0 Internacional | Libertadores
  • 09.08 - Bragantino 1x3 Internacional | Série A

