Eleições do Ferroviário são judicializadas e podem ser suspensas

Processo eleitoral está marcado para novembro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:51)
Jogada
Legenda: Pleito para definir novo presidente coral deve ocorrer em novembro
Foto: Brenno Rebouças/SVM

O processo eleitoral para escolha do presidente do Ferroviário foi judicializado e pode ser suspenso. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) pelo grupo denominado Frente Ampla de Oposição, que lançou a chapa Futuro, Orgulho e Tradição, encabeçada por Newton Filho, ex-presidente coral. Em nota, o grupo informou que a ação foi necessária "diante dos indícios de desequilíbrio e falta de transparência" durante o pleito. A votação está marcada para o mês de novembro. 

Em trecho da nota, a chapa explica que falta "acesso às informações essenciais para verificação da elegibilidade dos candidatos e da regularidade das chapas concorrentes."

O grupo afirma que solicitou diversas vezes, junto ao Conselho Deliberativo do Clube, uma lista completa dos sócios aptos a participar da votação - seja como eleitor ou candidato. Isso para que fossem verificados requisitos estatutários, como "tempo de filiação, categoria associativa e adimplência." No entanto, as solicitações foram negadas ou ignoradas. 

Então, o grupo Frente Ampla de Oposição ingressou na Justiça e solicitou, em caráter de urgência, o seguinte: 

- Disponibilização imediata da lista completa de sócios e dos documentos de transferência de títulos patrimoniais, nos termos do Estatuto Social;
- Suspensão temporária do processo eleitoral até que as informações sejam devidamente publicadas;
- O restabelecimento da igualdade de condições entre todas as candidaturas.

A nota explica ainda que "a ação judicial não busca judicializar o clube, mas preservar a legitimidade e a transparência das eleições, pilares indispensáveis à vida democrática de qualquer associação."

ELEIÇÕES

Duas chapas concorrem à presidência do Ferroviário. A Frente Ampla tem o apio de Aderson Maia, atual presidente do clube coral. A outra candidatura, formada pela chapa "Futuro, Orgulho e Tradição", é liderada por José Newton Pereira Filho. 

VEJA A NOTA COMPLETA: 

