Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Eleições no Ferroviário: segunda chapa é registrada para concorrer à presidência do clube

Pleito está marcado para novembro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:26)
Jogada
Legenda: Pleito para definir novo presidente coral deve ocorrer em novembro
Foto: Brenno Rebouças/SVM

Mais uma chapa foi definida para concorrer às eleições da presidência do Ferroviário, em novembro. Nesta segunda-feira (22), a "Futuro, Orgulho e Tradição" protocolou a candidatura ao pleito. O movimento é encabeçado por José Newton Pereira Filho, que é candidato à presidência da Diretoria Executiva. 

Os outros nomes que fazem parte do grupo são os seguintes: Francisco Joel de Oliveira (Vice-Presidente da Diretoria Executiva), Fernando Lobo Bezerra (Presidente do Conselho Deliberativo) e Marcelo Caetano (Vice-Presidente do Conselho Deliberativo). 

A outra chapa concorrente é liderada por Rodger Raniere, ex-diretor jurídico do clube. Atual presidente do clube, Aderson Maia não deve buscar a reeleição. O pleti está marcado para o mês de novembro. Os sócios-torcedores do time coral têm direito ao voto. 

Veja também

teaser image
Jogada

Procurador Geral do TJDF renuncia para concorrer à presidência do Ferroviário

teaser image
Jogada

Eleições no Ferroviário: com duas chapas encaminhadas, pleito fervilha nos bastidores

Assuntos Relacionados
ex-jogador de futebol

Jogada

Neneca, ex-goleiro, morre aos 45 anos após infarto durante jogo de futebol

Ex-atleta ganhou títulos nacionais

Redaçãp Há 42 minutos
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições no Ferroviário: segunda chapa é registrada para concorrer à presidência do clube

Pleito está marcado para novembro

Redação Há 1 hora

Jogada

Cearense feminino: veja tabela detalhada dos jogos da 1º rodada

Competição tem início neste sábado (27)

Crisneive Silveira Há 1 hora
jogador de futebol perde gol embaixo da trave

Jogada

VÍDEO: Bizarro! Sem marcação, jogador perde gol em cima da linha, na Copa Santa Catarina

Lance ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo

Redação Há 1 hora

Jogada

Dembélé e Aitana Bonmatí vencem Bola de Ouro de melhores jogadores de 2025; veja vencedores

Premiação ocorreu nesta segunda-feira (22)

Crisneive Silveira 22 de Setembro de 2025
Foto de Lamar Jackson, jogador do Baltimore Ravens, durante jogo na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: onde assistir nesta segunda-feira (22)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 22 de Setembro de 2025