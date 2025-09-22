Eleições no Ferroviário: segunda chapa é registrada para concorrer à presidência do clube
Pleito está marcado para novembro
Mais uma chapa foi definida para concorrer às eleições da presidência do Ferroviário, em novembro. Nesta segunda-feira (22), a "Futuro, Orgulho e Tradição" protocolou a candidatura ao pleito. O movimento é encabeçado por José Newton Pereira Filho, que é candidato à presidência da Diretoria Executiva.
Os outros nomes que fazem parte do grupo são os seguintes: Francisco Joel de Oliveira (Vice-Presidente da Diretoria Executiva), Fernando Lobo Bezerra (Presidente do Conselho Deliberativo) e Marcelo Caetano (Vice-Presidente do Conselho Deliberativo).
A outra chapa concorrente é liderada por Rodger Raniere, ex-diretor jurídico do clube. Atual presidente do clube, Aderson Maia não deve buscar a reeleição. O pleti está marcado para o mês de novembro. Os sócios-torcedores do time coral têm direito ao voto.
