Edson Cariús tem pré-contrato assinado com time brasileiro e deve retornar ao país; veja detalhes

Ídolo do Ferroviário e com passagens por Fortaleza e Floresta, o atacante Edson Cariús deve retornar em breve ao futebol brasileiro. O atleta de 34 anos tem um pré-contrato assinado com o Botafogo-PB, que disputa a Série C do Brasileirão. É o que afirma o presidente do clube paraibano, Roberto Burity.

"Edson Cariús tem pré-contrato conosco para o dia 2 de julho. Esperamos que ele possa vir para nos dar alegrias", disse o mandatário em entrevista à Rádio Tabajara.

De acordo com o jornalista Iago Sarinho, setorista do Botafogo-PB na Rádio Tabajara, realmente já existe um acordo da diretoria do time de João Pessoa com o atleta e seu staff. Cariús gostou da proposta que lhe foi apresentada e tem o interesse em retornar ao futebol brasileiro. Porém, ainda existe um impasse para a oficialização da negociação. O atacante tem contrato com o Tacuary até o fim do ano e vive boa fase na equipe, o que pode dificultar a saída no momento. No entanto, o jogador tenta negociar um acordo de rescisão amigável para deixar o clube paraguaio.

NO PARAGUAI

Legenda: Edson Carius marcou 2 na vitória do Tacuary sobre o Oriente Petrolero Foto: Divulgação / Tacuary

Cariús chegou ao Tacuary após sete jogos e dois gols marcados no Campeonato Carioca de 2023 com a camisa da Portuguesa. Na equipe de Assunção são 16 jogos, quatro gols - três na Copa Sul-Americana - e uma assistência.