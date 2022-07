Éderson é o novo reforço da Atalanta; veja quanto Fortaleza pode ganhar

Éderson, ex-jogador do Fortaleza, será o novo reforço da Atalanta na próxima temporada, de acordo com o site Goal. O time italiano fechou negócio por 25 milhões de euros (ou R$ 138,1 milhões) mais a ida de outro atleta.

Pelo jogador, a Atalanta vai desembolsar 15 milhões de euros (R$ 82,86 milhões). Além do valor, a Salernitana vai receber um atleta avaliado em R$ 10 milhões.

Com a nova venda, o Leão deve receber algo em torno de 0,5% do total por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA. Assim, o Tricolor do Pici tem direito a cerca de 66 mil euros (R$ 364 mil).

Éderson teve pouco espaço no Corinthians, foi emprestado ao Fortaleza e se destacou na equipe de Juan Pablo Vojvoda no Brasileirão de 2021. Não demorou a ser vendido. Na época, a Salernitana fechou negócio com o Timão por 6 milhões de euros (R$ 30,54 milhões).

O atleta foi contratado pela equipe em janeiro de 2022 e assinou contrato até junho de 2026. Vestindo a camisa da Salernitana, Éderson atuou em 15 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.