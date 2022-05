Atalanta tem interesse em volante Éderson, ex-Fortaleza

O Atalanta tem interesse na contratação do volante Éderson, ex-Fortaleza. O atleta de 22 anos está no Salernitana e encerrou o Campeonato Italiano em alta. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio.

A proposta inicial seria próxima de 15 milhões de euros (cerca de R$ 76 mi). Apesar disso, a reportagem aponta que o Salernitana só aceitaria negociá-lo por 20 milhões de euros (montante de R$ 102 mi).

Na atual temporada, participou de 15 partidas, com dois gols e uma assistência. O time italiano contratou o volante em fevereiro por 6 milhões de euros, assinando vínculo até dezembro de 2026.

Dinheiro do Fortaleza

Legenda: Éderson foi um dos grandes destaques do Fortaleza na temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza pode receber receita em caso de nova venda do volante Éderson. Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o time cearense recebe 0,5% do total da possível operação.

Caso o índice de R$ 76 milhões se mantivesse, o Leão ficaria com R$ 380 mil. O meio-campo defendeu o Fortaleza durante o ano de 2021, via empréstimo do Corinthians, e somou 58 partidas.