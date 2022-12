Éder Militão usa relógio de R$ 3 milhões em jantar da Seleção Brasileira

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, chamou a atenção na internet pela ostentação no Catar, onde participa da Copa do Mundo de 2022. Na última segunda-feira (28), em Doha, num jantar onde comprou uma carne folheada a ouro, o defensor também usou um relógio de valor milionário.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o atleta de 24 anos apareceu com um Rolex Daytona Rainbow 116595, que custa US$ 574 mil (cerca de R$ 3 milhões). No cardápio do chef turco Nusret Gökçe, Militão investiu R$ 9 mil para comer o alimento exclusivo do local, que tem ouro 24 quilates.

Criticado por pensão

Nos últimos meses, Militão foi pivô de uma polêmica. O zagueiro processou a ex companheira, Karoline Lima, solicitando para pagar apenas R$ 6 mil de pensão alimentícia para a filha do casal, Cecília.

No processo, alegou que ainda é um "jogador em ascensão" e se sustenta de uma profissão instável, por isso, não teria condições de arcar com um valor maior. Ainda na defesa, o atleta informou que é o provedor da sua família (mãe, pai e irmãos) e que a influencer cearense tem condições de dar suporte para a filha. Leia mais Copa do Mundo Jojo Todynho alfineta Militão após episódio da carne de ouro: 'e a pensão?'