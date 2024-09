Dorival Júnior convocará Seleção Brasileira no dia 27 para dois jogos em outubro nas Eliminatórias

A CBF definiu a programação para os próximos dois jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Amarelinha enfrenta o Chile, no dia 10, em Santiago. Em seguida, no dia 15, a Seleção jogará contra o Peru, em Brasília.

De acordo com o planejamento, o Departamento de Seleções enviará a lista larga para a Fifa na sexta-feira (20). Na semana seguinte, o técnico Dorival Júnior anunciará os 23 convocados no dia 27. O horário do evento será anunciado em breve.

Os jogadores vão começar a preparação no dia 7 no Centro de Treinamento Joaquim Grava, em Guarulhos, São Paulo. A equipe vai treinar no CT do Corinthians até o dia 9, quando viajará após o treino para enfrentar os chilenos no dia seguinte em Santiago.

Preparação

Desta vez, a CBF optou por não usar a Granja Comary por causa do curto tempo de preparação para a primeira partida, que acontecerá numa quinta-feira. Habitualmente, a Seleção costuma jogar na sexta pelas Eliminatórias. Para encurtar os deslocamentos, a delegação ficará concentrada e treinará em Guarulhos, próximo do aeroporto internacional de São Paulo.

Logo após a partida, a delegação retorna ao Brasil no dia 11. Desta vez, o destino será Brasília, cidade do segundo confronto de outubro.

O jogo no Mané Garrincha será o primeiro da Amarelinha com a presença da torcida na capital federal desde a vitória contra o Catar, por 2 a 0, em 2019.