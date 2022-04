Dorival Júnior comemora Ceará invicto na Sula e prega cautela: “nada está decidido”

O Ceará venceu o General Caballero por 2 a 0 em mais jogo da Sul-Americana. Erick e Messias marcaram os gols da partida desta terça-feira, no Estádio Manuel Ferreira. O duelo ocorreu em Assunção, no Paraguai. Líder do Grupo G com 9 pontos, o Alvinegro está invicto na competição. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior celebrou o momento do time e ressaltou a necessidade de cautela e tranquilidade para a fase seguinte.

“Temos que ter equilíbrio e tranquilidade. Foi um resultado muito importante, mas é apenas um resultado. É uma competição que elimina três representantes de um grupo, e apenas um acaba permanecendo. Foi um bom início de fase até esse momento, mas nós teremos que confirmar tudo isso nos próximos três resultados. E precisaremos estar focados, ligados e muito concentrados para a sequência”, disse o treinador.

Dorival lembra os próximos confrontos da equipe e a importância dos jogos em casa. Perguntado se sente que o clube já está classificado, ele é incisivo:

“Em momento nenhum. Teremos três jogos que serão novamente decisivos. Volto a falar: passa de fase apenas uma equipe. Nós não podemos vacilar em momento nenhum. Tivemos um bom início, agora precisamos da confirmação na segunda fase, na virada. No momento em que se afunila a competição, teremos dois jogos em sequência, em casa. Posterior a isso, uma última partida fora, na Argentina, com um adversário que, com certeza, faremos um confronto direto. Então, temos que ter cuidado, atenção. Sabemos que foi um grande resultado novamente, mas que nada está decidido ou definido”, avalia.

O técnico do Vovô também avaliou a partida e mencionou a ausência de Mendoza, que está com desconforto na parte posterior da coxa.

"Acho que o primeiro tempo nós tivemos merecimento até para que pudéssemos construir um resultado melhor. Viramos a etapa e fomos felizes logo no início. Não iniciamos tao bem quanto a primeira fase, porém achamos o gol logo de início. E isso foi importante, que passou uma tranquilidade um pouco maior. (Mendoza) É um jogador importante, não pudemos contar. Espero que se recupere rapidamente e o tenhamso ai pra rodada seguinte", concluiu o treinador.

O Ceará volta a campo no sábado (30) quando enfrenta o Bragantino em jogo do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h30, na Arena Castelão.