Ceará divulga boletim médico com 9 jogadores; Sobral tem fratura de vértebra lombar

O Ceará Sporting Club divulgou, nesta terça-feira (27), uma atualização do boletim médico do elenco, momentos antes do duelo contra o General Caballero/PAR, pela Copa Sul-Americana. O clube informou que nove atletas estão sendo acompanhados pelo Centro de Saúde e Performance (CESP), incluindo a grave lesão do Fernando Sobral, com fratura na vértebra lombar.

No boletim médico anterior, antes do jogo diante do Tombense, no último dia 20, Fernando Sobral foi diagnosticado com lombalgia. O clube não estipulou prazo para recuperação dele.

Outros nomes

Além de Sobral, a lista do DM do Ceará contempla o zagueiro Luiz Otávio, os volantes Richardson e Léo Rafael, o lateral-direito Marcos Ytalo (Buiú) e os atacantes Matheus Peixoto, Mendoza, Jael e Zé Roberto.

CONFIRA BOLETIM MÉDICO DO CEARÁ

Fernando Sobral: Fratura de vértebra lombar

Jael: Em recuperação pós-cirúrgica de lesão no tendão de Aquiles.

Zé Roberto: trauma no tornozelo esquerdo.

Luiz Otávio: Lesão muscular na panturrilha esquerda

Mendoza: Desconforto na parte posterior da coxa

Léo Rafael: Lesão muscular em posterior da coxa

Os atletas Marcos Ytalo, Richardson e Matheus Peixoto iniciaram a transição.