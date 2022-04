Análise: Ceará vence a 3ª na Sul-Americana e dois jogos seguidos no Castelão são trunfo por vaga

O Ceará venceu o General Caballero/PAR por 2 a 0 com facilidade em Assunção, no estádio Manuel Ferreira, chegando aos 9 pontos e 100% no Grupo G da Copa Sul-Americana. O desempenho é de se elogiar, restando apenas 3 rodadas para o fim da 1ª Fase e mantém o time firme na luta pela 1º colocação.

Após os resultados desta terça-feira, que além da vitória do Vozão também teve o triunfo do Independiente por 2 a 0 na Venezuela contra o La Guaira, o Ceará, com 9 pontos, e o time argentino, que tem 6, devem disputar a liderança até o fim da fase de grupos.

Mas um dos trunfos do Vovô são os dois jogos seguidos no Castelão contra La Guaira e General Caballero. Os dois adversários do Ceará, são muito limitados e têm apenas 1 ponto (do jogo entre eles) e a chance de vencer os dois jogos é gigante, chegando aos 15 pontos, aumentando a pressão em cima do Independiente, que se tropeçar uma vez contra os mesmos adversários, será suficiente para a classificação alvinegra.

Este é o melhor cenário possível para o Alvinegro nas duas próximas rodadas, em que o time cearense e o argentino terão adversários em comum:

4ª rodada: 03/05

Ceará x La Guaira - Castelão - 21h30

General Caballero x Independiente - Manuel Ferreira - 21h30

5ª rodada:

17/05

Ceará x General Caballero - Castelão - 19h15

Independiente x La Guaira - Avellaneda - 19h15



Outros cenários

Assim, a tendência é que o Ceará vença os dois jogos, torcendo para que o Rojo tropece, abrindo assim 5 pontos antes da última rodada entre eles, no dia 25 de maio em Avellaneda.

Caso o Rojo também vença os dois jogos(chegue a 12 pontos), o Ceará (que teria 15), ainda pode jogar em Avellaneda podendo até perder por um gol de diferença. Basta que até a última rodada, o Vovô aumente o saldo de gols que é de 2 de vantagem (5 a 3).

Por isso vencer bem os dois jogos em casa no Castelão contra adversários fracos é muito importante para a caminhada do Ceará.

Na pior das hipóteses, o Vozão pode jogar por um empate em Avellaneda, caso o time argentino faça um saldo melhor até o confronto.