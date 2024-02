Diretor Jurídico do Ceará detalha acordo de R$ 2 milhões realizado com o atacante Chrystian Barletta

Depois de todo o imbróglio judicial, Ceará e Chrystian Barletta chegaram a um acordo para encerrar o processo que o atacante movia contra o clube. De acordo com Fred Bandeira, diretor jurídico do Alvinegro de Porangabuçu, o Vozão pagará R$ 2 milhões ao atleta em 24 parcelas. Com isso, Barletta está livre no mercado e pode assinar com outra equipe, que deve ser o Bragantino.

Fred Bandeira Diretor Jurídico do Ceará "O atleta, quando se ausentou, a gente estudava uma justa causa por abandono de emprego, mas não era interessante para a gente, porque é um ativo. Achamos interessante porque a gente carregava um percentual, o valor acordado com o atleta de R$ 2 milhões, tem luvas de R$ 100 mil e os 18 dias de janeiro, os honorários do advogado, que não me interessa quanto. Parcelamos em 24 vezes um valor que dilui bem para a gente, já que poderíamos ter levado uma condenação maior de R$ 10 ou 12 milhões. Que o atleta siga jogando e arrebente", disse.

Com o acordo o Ceará permanecerá com 15% dos direitos econômicos do atacante visando um lucro de uma possível venda futura. Em relação aos R$ 6,6 milhões acordados com o São Bernardo pela compra de 50% dos direitos de Barletta, o Vovô, que já havia pago um terço do valor (R$ 2,2 milhões), devolverá os outros 35%, que encerram o débito com a equipe paulista.

Fred Bandeira Diretor Jurídico do Ceará "O Ceará adquiriu junto ao São Bernardo 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6,6 milhões, pagamos R$ 2,2 milhões, um terço, e por isso estamos carregando os 15% (dos direitos) no acordo e os 35% permanecem. O atleta não leva com ele. Na decisão judicial, o acordo não se estende para terceiros. Não tem como fazer o acordo com os terceiros se eles não estão participando (do processo). Logo, estamos entrando em acordo com o São Bernardo para fazer a devolução dos 35% e não dever mais os R$ 4,4 milhões, e ficar apenas com os 15%", falou.