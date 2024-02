Chrystian Barletta pode deixar o Ceará e ser reforço do Bragantino

O Bragantino pode ser o destino do atacante Chrystian Barletta. Envolvido em uma briga judicial com o Ceará, clube com o qual tem contrato até 2028, o atleta conseguiu uma liminar na Justiça para poder deixar o Alvinegro de Porangabuçu e, com isso, se transferir para outra equipe. De acordo com o ge, o time paulista, que já monitora o jogador desde 2023 antes dele ser negociado com o Corinthians, está em negociações com o jogador e o seu staff.

Com a liberação concedida pela Justiça do Trabalho, o Bragantino se atenta à situação do atleta e algumas condições específicas que foram determinadas. De acordo com a decisão jurídica, em caso de acerto com outra equipe, Barletta possuirá o direito de receber as verbas previstas no regime CLT, como salários, 13º salário e férias.

No entanto, se o acordo concretizado envolver valores de luvas, direitos de imagem e possíveis premiações, estes pagamentos ficarão em depósito judicial e voltarão ao clube que o contratou caso ele tenha que retornar ao Ceará depois do encerramento do julgamento.

Por decisão da Justiça, o valor desse montante envolvendo luvas e outros acordos contratuais só pode chegar até R$ 115 milhões. O time que contratar Barletta deve informar como foi feita a negociação dentro do processo. Se isso não for feito, existe uma multa estipulada no valor de 10% do processo (cerca de R$ 1,2 milhão, já que o processo é estimado em R$ 12 milhões) que deverá ser paga ao Ceará.