Ceará e Barletta discutem acordo e processo pode ser encerrado nos próximos dias

A novela jurídica envolvendo o atacante Chrystian Barletta e o Ceará está próxima de ser finalizada. As partes discutem um acordo e os valores envolvidos estão sendo alinhados. Com isso, e o processo deve ser encerrado nos próximos dias. A informação foi apurada pelo repórter do Sistema Verdes Mares Brenno Rebouças.

Na última semana, o atleta conseguiu na Justiça do Trabalho a liberação para assinar com outra equipe enquanto trava a batalha judicial com o Ceará. O pedido da defesa do jogador, no entanto, foi atendido de forma parcial e existem condições específicas para que outra equipe contrate o atacante.

No entanto, com o acordo realizado e concretizado, o contrato de Barletta com o Vozão seguirá ativo e ele teria a obrigação de se reapresentar caso o clube opte por exercer a decisão. O vínculo entre as duas partes é até 2028.

ENTENDA O CASO

Contratado no final de julho do ano passado, o atacante Chrystian Barletta acionou o clube na justiça pelo atraso de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas. De acordo com a defesa do atleta, os valores em atraso, somados, chegariam perto de R$ 1 milhão. Além disso, o jogador também solicitou a rescisão do seu contrato de forma indireta, o que faria com que ele ficasse livre no mercado e tivesse a direito a receber uma cláusula compensatória desportiva, referente ao restante do contrato, o que daria algo em torno de R$ 12 milhões, valor geral da causa.

Porém, o Vovô realizou o pagamento dos valores que devia ao atleta e o Departamento Jurídico do clube peticionou junto à Justiça a manutenção do indeferimento para a rescisão indireta do contrato do atacante. De acordo com Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, o clube estava confiante que a juíza do caso não vai reconsiderar a negativa de liminar solicitada pela defesa do jogador e com isso o atleta terá que se reapresentar em Porangabuçu.

