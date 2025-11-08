Dieguinho celebra volta ao Ceará após lesão e destaca entrega do time: 'Sempre lutamos até o fim'

Na noite da última quinta-feira (06), o Ceará enfrentou o Fortaleza no último Clássico-Rei do ano, e a partida terminou empatada em 1 a 1. O duelo contra o maior rival foi especial para o meio-campista Dieguinho. O camisa 20 estava fora de combate desde a partida contra o Santos, no dia 5 de outubro, quando o Vozão venceu por 3 a 0. O jogador já havia ficado no banco no jogo contra o Fluminense. Dieguinho celebrou a volta aos gramados, entrando nos minutos iniciais da partida no lugar de Fernando Sobral, lesionado.

“Feliz demais por poder voltar a jogar. Quando a gente fica fora é muito difícil, porque o foco é sempre poder estar junto dos companheiros e sempre ajudando dentro de campo. A volta é sempre um pouco difícil, porque precisamos pegar ritmo de jogo, noção de espaço dentro de campo, mas, graças a Deus, pude voltar e logo em um jogo grande, um clássico. Então, estou muito feliz por poder voltar a jogar”, disse.

Dieguinho jogou 60 minutos no Clássico-Rei e como Sobral é dúvida para o confronto com o Corinthians, ele deve ser titular no meio campo no domingo pela Série A, às 16 horas na Neo Quimica Arena.

Números de Dieguinho

No clássico, Dieguinho alcançou o jogo de número 45 na temporada, sendo o quinto jogador do elenco com mais partidas no ano. Nos últimos cinco jogos com Dieguinho em campo, o Ceará não foi superado — foram duas vitórias e três empates.

Apesar do período fora, Dieguinho segue liderando estatísticas no elenco alvinegro. De acordo com números do Sofascore, o volante é o primeiro em desarmes, com uma média de 2,0 por jogo. O motorzinho do Vozão também lidera nas interceptações, com 1,1 de média por partida. Em dribles certos, Dieguinho também é o primeiro, com média de 1,2 por duelo.

Com o empate por 1 a 1 no Clássico-Rei, o Ceará chegou aos 39 pontos e ocupa atualmente a 13ª posição na tabela. Dieguinho avaliou a partida e destacou a entrega do time para buscar o empate na reta final do jogo.

“Clássico é sempre um jogo muito disputado. Ontem estava uma atmosfera muito boa, a nossa torcida fez uma festa linda como sempre e a gente conseguiu buscar o empate no finalzinho do jogo. O nosso time nunca se entrega, sempre lutamos até o fim e ontem provamos isso mais uma vez. Queríamos a vitória, sabíamos que tínhamos totais condições de alcançar a vitória, mas esse empate faz a gente somar mais um ponto e chegar mais próximo do nosso objetivo”, concluiu.