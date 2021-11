Diagnosticado com arritmia cardíaca, Agüero desfalcará o Barcelona por três meses

O atacante Kun Agüero ficará inapto por três meses após sofrer uma arritmia cardíaca, no último sábado (30), no empate do Barcelona com o Alavés, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Em comunicado divulgado pelo clube catalão, a efetividade do tratamento será avaliada para determinar quando ele poderá estar de volta.

Internado no Hospital de Barcelona, Agüero foi submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico pelo Dr. Josep Brugada. Nas redes sociais, a equipe catalã prestou solidariedade ao atleta.

Por volta dos 40 minutos do 1° tempo, o atacante argentino relatou um desconforto no peito e foi substituído pelo brasileiro Philippe Coutinho. No mesmo dia, Agüero foi levado ao hospital para realizar exames médicos, que constatou um distúrbio do ritmo cardíaco.

Apoio ao atacante argentino

Em postagem nas redes sociais no domingo (31), o irmão de Agüero, Mauricio Del Castillo tranquilizou os torcedores do Barcelona e fãs do atacante acerca do estado de saúde. "Para os que me perguntam muito como está o Sergio, ele está muito bem. Obrigado pelas mensagens."

Também nas redes sociais, o presidente do Barcelona, Joan Laporta Estruch, manifestou apoio ao atacante argentino.

Joan Laporta Estruch Presidente do Barcelona Você tem todo o apoio do Barcelona, Agüero! Com seu caráter e positivismo veremos você de volta a campo marcando gols. #ForçaKun

Contratado pelo Barcelona em maio deste ano, o atacante argentino disputou apenas cinco partidas e marcou um gol. O contrato com o clube catalão é até 2023.

