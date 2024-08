Dez jogos invicto na Série A, Leão é o 1º nordestino a liderar no returno de pontos corridos

O Fortaleza chegou a duas marcas notáveis ao vencer o Corinthians por 1 a 0 no Castelão na tarde deste domingo (25), pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão chegou ao 10 jogo de invencibilidade na competição e se tornou o primeiro clube nordestino a liderar no returno da Série A de Pontos Corridos.

Clubes do Nordeste lideraram no 1º turno de Pontos Corridos, entre eles o próprio Fortaleza, mas nunca no returno, mostrando a consistência da campanha do clube na luta pelo título.

O Tricolor de Aço é o líder da Série A após 24 rodadas com 48 pontos, com 14 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. São 30 gols marcados e 20 sofridos. O clube cearense tem 69% de aproveitamento, pela 14ª rodada.

Veja classificação da Série A

Legenda: Veja os 10 primeiros da Série A após 24 rodadas Foto: Reprodução / Diário do Nordeste

Veja a sequência de invencibilidade do Leão:

Fortaleza 1x0 Corinthians - 24ª rodada

Red Bull Bragantino 1x2 Fortaleza - 23ª rodada

Fortaleza 1x0 Criciúma - 22ª rodada

Cruzeiro 1x2 Fortaleza - 21ª rodada

Fortaleza 1x0 São Paulo - 20ª rodada

Criciúma 1x1 Fortaleza - 3ª rodada

Fortaleza 3x1 Atlético/GO - 18ª rodada

Fortaleza 3x1 Vitória - 17ª rodada

Flamengo 1x2 Fortaleza - 16ª rodada

Fortaleza 1x0 Fluminense - 15ª rodada

A curiosidade nesta sequência de invencibilidade é que um dos jogos é válido pelo 1º turno, em jogo atrasado da 3ª rodada, que foi o único que o Leão não venceu, que foi o empate em 1 a 1 com o Criciúma. São 9 vitórias e um empate nestes 10 jogos. A última derrota tricolor na Série A foi para o Vasco por 2 a 0, no dia 3 de julho, em São Januário.

Perfil do Brasileirão homenageia liderança do Fortaleza

Após a vitória contra o Timão por 1 a 0 e o empate do Botafogo com o Bahia que deram a lderança ao Tricolor, o perfil oficial do Brasileirão homenageou a chegada do Fortaleza à liderança da Série A, lembrando do desenho Rei Leão.