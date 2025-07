Deyverson celebra vitória e comenta diferenças entre Paiva e Vojvoda: 'Encaixou desse jeito'

Depois de 10 jogos sem vencer, o Fortaleza superou o RB Bragantino neste sábado (26) por 3 a 1, na Arena Castelão. Com o resultado, o Leão saiu da vice-lanterna para 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Deyverson foi o autor do primeiro gol da vitória tricolor. O atacante falou sobre a emoção de ter voltado a marcar após críticas por parte da torcida. Além disso, comentou as diferenças entre as metodologias de Renato Paiva e Vojvoda.

"O torcedor, ele é apaixonado pelo clube, e o jogador acaba gostando, criando um vínculo. Todos os clubes que eu passei praticamente foram assim no começo, e acabou que depois ganhou um vínculo, um carinho, um amor. Então, sou muito grato para os torcedores que me apoiaram, os que criticaram. A crítica me faz evoluir. Isso é muito bom. Eu não critico nenhum torcedor pelo amor, pelo carinho que a gente tem pelo clube. Muito obrigado pelo apoio que deram ontem no Pici também com a gente. Isso é muito importante, nos incentivou bastante e fico muito feliz”, afirmou o atleta em entrevista pós-jogo.

O atacante de 34 anos, que foi titular com a suspensão de Lucero, ganhou a disputa com Bareiro e foi escolhido pelo técnico Renato Paiva para começar a partida. Desde sua chegada ao Leão, no início de 2025, na maioria dos jogos quando time era comandado por Juan Pablo Vojvoda, o atleta começava boa parte das partidas no banco. Ao celebrar o gol no duelo pela 17ª rodada da Série A, ele comentou as diferenças entre o antigo e novo treinador do Fortaleza.

“Cada comissão tem sua forma de lidar com os jogadores, né? Quem me trouxe foi o Vojvoda e sou muito grato por tudo que ele me proporcionou. Infelizmente o futebol é assim, são ciclos. Infelizmente saiu um treinador que é ídolo no clube, de tantos títulos que ganhou aqui. O Paiva tem outra forma de jogar, de exercer seu trabalho com o grupo que ele tem. Começou tudo do zero. Então, todo jogador está querendo mostrar todo desempenho e aconteceu o que aconteceu. A forma dele jogar é diferente da do Vojvoda e encaixou desse jeito com outros jogadores a outra tática. Agora é levantar a cabeça que tem muita coisa pela frente ainda.”, completou Deyverson, que agora tem quatro gols e uma assistência com a camisa tricolor.

O Leão volta a campo nesta terça-feira (29) contra o Grêmio, às 20h30h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No duelo entre tricolores, o Fortaleza terá a chance de sair da zona de rebaixamento, a depender do seu e de outros resultados.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira