Renato Paiva comemora 1ª vitória no Fortaleza, mas prega cautela: 'Temos muito caminho pela frente'

Renato Paiva conquistou a primeira vitória como técnico do Fortaleza. A equipe superou o Bragantino por 3 a 1 e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após seis jogos. Deyverson, Kuscevic e Lucca Prior marcaram para o Leão. O profissional assumiu o comando do Leão no último dia 17 de julho, após a demissão de Vojvoda. Na rodada anterior, empatou com o Bahia e somou os primeiros três pontos defendendo a camisa tricolor neste sábado (26). O português destaca evolução individual e coletiva dos jogadores.

"No futebol nunca há nada definitivo. Podemos fazer dois ou três jogos muito bons e depois ter um jogo ruim. Acontece com todos. O que eu peço aos jogadores é que, aos poucos, estão a elevar o nível. Agora é manter este patamar e melhorar daqui para frente. Portanto, sinto que a equipe está a crescer. Como sempre digo, ter tempo para treinar é fantástico. Acho que já vi algumas coisas interessantes diante do que a equipe tinha. Não melhor nem pior, mas ocmo vejo as coisas em questões ofensivas e defensivas", avaliou o treinador.

"De fato, nada melhor que resultado positivo, neste caso uma vitória, quando a equipe está com níveis de confiança baixo em virtude da situação que ela atravessa. É importante dar este passo, estes sinais de melhora coletiva e individual. Acho que os jogadores cresceram individualmente, a equipe cresce com isso também. São bons sinais, mas nada definitivo. Temos muito caminho para frente. Mas como disse, não vai dar para baixar. É daqui para cima", completou.

O Fortaleza está em 18º na tabela, com 14 pontos somados. O time volta a campo no domingo (3), quando visita o Corinthians na próxima rodada da competição. O duelo será às 16h (de Bra´silia), na Neo Química Arena.