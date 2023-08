Destaque no Ferroviário, goleiro Douglas fala sobre Fortaleza e Ceará: 'poderia ser mais valorizado'

O Ferroviário vai fazer um jogo decisivo contra o Nacional de Patos-PB, nas oitavas da Série D do Brasileirão, e contra o Iguatu, em busca do título da Fares Lopes. O duelo entre cearenses será nesta quarta-feira (23). Em entrevista ao Jogada 1º Tempo, o goleiro Douglas Dias falou sobre o período que atuou no Fortaleza e no Ceará, onde acabou sendo pouco valorizado pelas equipes.

Aos 35 anos, Douglas falou sobre equipes por onde passou. Além do Ferroviário, do Floresta, do Guarany de Sobral, ele chegou a atuar no Ceará, como profissional, e na base do Fortaleza.

"Achei que poderia ser mais valorizado em relação aos clubes daqui. Mas sei que é um propósito de Deus. Deus me colocou em alguns cantos não para jogar, mas para poder ajudar alguns companheiros. Não me arrependo também pela passagem de algum clube que eu não joguei, só participei do elenco, pois Deus está me fazendo viver tudo isso agora. Só tenho a agradecer. E, graças a Deus, a gente vai continuar fazendo essa história no Ferroviário", disse o jogador.

Referência

A responsabilidade de ser referência na equipe para os atletas mais novos é um dos principais desafios que Douglas.

"Para mim, sou igual a eles. Tenho mais vivência no futebol que alguns, a gente já passou por certas situações que eles estão passando, que a gente pode orientar. Isso que talvez seja uma referência para eles. Experiência de jogar em outros clubes. Eu tenho o próprio Ciel como referência. É um cara que dentro e fora de campo é sensacional. Fico grato por essa referência em mim. Sempre gosto de treinar, de conversar com eles, para poder não acontecer com eles e ver a carreira deles levantarem mais",

Ferroviário e Iguatu se enfrentam no primeiro jogo da final da Taça Fares Lopes nesta quarta-feira (23). O duelo será às 20h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.