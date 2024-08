Destaque contra o Rosário, Pikachu se isola na vice-artilharia e é segundo em participações em gols

Na vitória do Fortaleza sobre o Rosário Central-ARG no Castelão, pela Copa Sul-Americana, o ponta-direita Yago Pikachu voltou a marcar gol pelo Tricolor após um jejum de dez partidas. Além disso, o camisa 22 deu uma assistência para Lucero e foi quem chutou forte para o goleiro Broun dar rebote e Sasha marcar de cabeça.

A atuação marcante de Pikachu no duelo de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana fez com que ele se isolasse na vice-artilharia do Fortaleza, com 12 gols, empurrando Moisés, com 11, para a terceira posição no ranking de goleador do Leão em 2024.

Além disso, Pikachu se igualou a Tomás Pochettino como o segundo atleta com mais participações em gols na temporada 2024. Com seis assistências, ele participou diretamente de 18 gols do Leão na atual temporada. Pochettino tem exatamente a mesma quantidade, porém ao contrário. São 12 assistências do argentino, que é o garçom do Leão, e seis gols anotados.

Eles estão atrás apenas de Juan Martín Lucero, que possui quase dez participações a mais que ambos. El Gato, como é conhecido pela torcida, fez 23 gols e deu 4 assistências em 46 jogos disputados pelo Tricolor este ano. Isso significa que o camisa 9 do Leão contribuiu com tentos do clube em mais da metade dos jogos.

Lucero tem 27 participações diretas em gols pelo Fortaleza em 2024 e está a quatro de alcançar a marca de 2023, primeiro ano dele no Pici, quando fez 24 gols e foi o autor de sete assistências.

Confira o ranking de participações em gols pelo Fortaleza em 2024: