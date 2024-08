Após eliminação, jogadores do Rosario se envolvem em briga no vestiário do Castelão; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou uma briga envolvendo jogadores do Rosario Central na parte interna da Arena Castelão, próxima aos vestiários, após a eliminação para o Fortaleza na Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (21).

Nas imagens, é possível ver jogadores do Rosario Central trocando empurrões e discutindo com seguranças do Fortaleza. É feito um cordão de isolamento na tentativa de conter os ânimos dos atletas argentinos e encerrar o princípio de confusão.

No final do vídeo foi registrado o goleiro da equipe argentina, "Fatu" Broun, dando um soco na porta de um dos vestiários da Arena Castelão. Com a ação, foi possível ver buracos deixados na estrutura de entrada do vestiário utilizado pelo time argentino.

Dentro de campo, o Fortaleza venceu o Rosario Central por 3 a 1, com gols de Lucero, Pikachu e Sasha, e garantiu classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2024, onde irá enfrentar o Corinthians.