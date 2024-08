Bolívar x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bolívar recebe o Flamengo na noite desta quinta-feira (22) pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Na primeira partida o time comandado por Tite venceu a partida por 2 a 0 e agora tenta vencer a altitude para segurar a vantagem e garantir a classificação.

Caso a equipe da casa vença a partida por dois gols de diferença, a partida irá para os pênaltis.

A equipe boliviana vem de um empate de 0 a 0, quando decidiu poupar alguns jogadores na partida contra o San Antonio, pelo campeonato nacional.

Já o time brasileiro vem de goleada sofrida por 4 a 1 no clássico carioca contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Além disso, não conta com Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Wesley, Cebolinha e Viña, que estão no departamento médico.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Espn e da Disney+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson de Jesus e José Sagredo; Justiniano, Saucedo e Vaca; Fábio Gomes, Bruno Sávio e Oviedo. Técnico: Flávio Robatto

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Carlinhos. Técnico: Tite.

FICHA TÉCNICA | BOLÍVAR X FLAMENGO

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Data: 22 de agosto, quinta-feira.

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Horário: 21h30 (de Brasília).