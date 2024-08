Torcida do Fortaleza faz mosaico na entrada do time no Castelão; veja video

A torcida do Fortaleza fez um mosaico na arquibancada no Castelão para receber o time em campo diante do Rosario Central na noite desta quarta-feira (21), pelas Oitavas de Final da Copa Sul-Americana.

Com os dizeres 'O sonho vive', com uma taça da Copa Sul-Americana ao lado, o torcedor do Leão mostrou todo seu desejo da conquista do título de 2024 e que escapou no ano passado, ao ser derrotado pela LDU nos pênaltis.

Legenda: Mosaico da torcida do Fortaleza na arquibancada do Castelão Foto: Levi de Freitas / SVM

O Leão é um dos favoritos a conquista do título e vive um momento especial na temporada, na vice-liderança da Série A, com 45 pontos.

Veja vídeo