Após vitória fora de casa, Léo Condé pede regularidade no Ceará na Série B

O Ceará venceu o CRB por 2 a 0 e subiu para a 7ª posição na tabela do Brasileirão Série B. Com o triunfo, o Vovô, que não vencia a equipe alagoana a sete jogos, quebrou o tabu e voltou a vencer na competição após sofrer duas derrotas em sequência na competição. Para o técnico do Alvinegro, Léo Condé, para conquistar o acesso é preciso consistência até o fim da competição.

"É uma competição muito díficl. Disputada rodada a rodada. A competição só irá se definir nas últimas cinco rodadas, por isso é importante sempre estar próximo do grupo dos oito primeiros. A Série B é uma competição que, constumeiramente, se define no fim, por isso é importante chegar nas rodadas finais em condições de brigar pela vaga. Temos que ter regularidade, principalmente em casa. No último jogo não tivemos um resultado positivo, mas reabilitamos hoje." Léo Condé Técnico do Ceará

Após a partida, Condé destacou a importância da vitória e a necessidade em ter consistência para conquistar o acesso. Antes do confronto da última quarta-feira (21), o Ceará não vencia o CRB desde 2020, pela Copa do Nordeste, por 2 a 1. Neste ano as equipes já haviam se enfrentado em outras três oportunidades, com dois empates e uma vitória do CRB.

"Foi um resultado muito importante para a gente. É sempre muito difícil jogar contra o CRB aqui. Fizemos uma partida bastante consistente. Naturalmente o CRB teve mais posse de bola, criou algumas chances de gols, mas conseguimos, também, criar boas situações. Fizemos os dois gols em boas jogadas. Pecamos um pouco nas transições, quando o CRB se jogou para dentro do nosso campo. Mas, no todo, foi uma partida consistente tanto ofensivamente como defensivamente", disse Condé.