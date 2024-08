Fortaleza confirma lesão de Matheus Rossetto, desfalque contra o Rosario; veja detalhes

Matheus Rossetto, meio-campista do Fortaleza, foi desfalque na partida contra o Rosario Central, na Copa Sul-Americana 2024, por conta de uma lesão. O jogador está no departamento médico, conforme informou o clube às vésperas da partida.

O atleta de 28 anos trata um edema muscular na região da panturrilha direita e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Ele havia ficado apenas no banco de reservas na partida anterior, diante do Red Bull Bragantino.

Legenda: Rossetto durante Fortaleza x Vitória Foto: Thiago Gadelha/SVM

A lesão é sofrida por Matheus Rossetto no seu melhor momento com a camisa do Fortaleza, em que o meio-campista vinha ganhando cada vez mais espaço no time de Juan Pablo Vojvoda e recebendo elogios por parte dos torcedores.

Rossetto chegou ao Pici nesta temporada e, até o momento, soma 22 partidas disputadas com a camisa do Fortaleza. Ele tem alternado posição com Hércules, Pedro Augusto e Zé Welison, principalmente.