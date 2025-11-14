Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Desempenho do Fortaleza no returno é esperança contra o rebaixamento

Equipe volta a campo diante do Bahia, fora de casa

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza busca reação para escapar do rebaixamento.
Foto: Ismael Soares/SVM

Apesar das poucas chances, o Fortaleza segue na luta para escapar do rebaixamento no Brasileirão de 2025. A equipe ensaia reação na reta final da disputa em busca do objetivo. O grupo vem de uma sequência de cinco partidas sem derrotas e, na campanha de returno, estaria fora do Z4. 

Com Palermo no comando da equipe desde a 23ª rodada da competição, são quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Segundo o Departamento de Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, o Tricolor estaria na 15ª posição, junto do Juventude. 

O Leão do Pici venceu Vitória, Sport, Juventude e Flamengo;  empatou com Santos, Ceará, Grêmio e Atlético-MG; e foi derrotado por Palmeiras, São Paulo, Vasco e Cruzeiro. Confira quantos pontos o Fortaleza precisa para escapar do rebaixamento.

Na tabela geral, o Tricolor está em 19º, é vice-lanterna da disputa, com 31 pontos somados. O próximo duelo será diante do Bahia, fora de casa, no dai 20 de novembro. O duelo terá início às 18h (de Brasília). 

