Desempenho do Fortaleza no returno é esperança contra o rebaixamento

Apesar das poucas chances, o Fortaleza segue na luta para escapar do rebaixamento no Brasileirão de 2025. A equipe ensaia reação na reta final da disputa em busca do objetivo. O grupo vem de uma sequência de cinco partidas sem derrotas e, na campanha de returno, estaria fora do Z4.

Com Palermo no comando da equipe desde a 23ª rodada da competição, são quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Segundo o Departamento de Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, o Tricolor estaria na 15ª posição, junto do Juventude.

O Leão do Pici venceu Vitória, Sport, Juventude e Flamengo; empatou com Santos, Ceará, Grêmio e Atlético-MG; e foi derrotado por Palmeiras, São Paulo, Vasco e Cruzeiro. Confira quantos pontos o Fortaleza precisa para escapar do rebaixamento.

Na tabela geral, o Tricolor está em 19º, é vice-lanterna da disputa, com 31 pontos somados. O próximo duelo será diante do Bahia, fora de casa, no dai 20 de novembro. O duelo terá início às 18h (de Brasília).