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Departamento médico do Ceará detalha situação de Zanocelo e Pedro Henrique

Jogadores estão desfalcando o Vovô

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:44)
Jogada
Legenda: Zanocelo e Pedro Henrique estão entregues ao Departamento Médico do Ceará
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Coordenador do Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará, André Martins, detalhou, nesta sexta-feira (10), em coletiva de imprensa, a situação atual do volante Vinicius Zanocelo e do atacante Pedro Henrique, que desfalcam o Vovô neste momento na temporada..

O ponta-direita está afastado dos campos desde o dia 1º de março, quando, após uma dividida, sofreu uma fratura no antebraço. A retirada do gesso acontecerá na segunda-feira, 13, e o atleta estará livre para integrar o grupo sob o comando de Mozart.

"O Pedro Henrique está treinando a parte física, que está sendo aprimorada. A única restrição que estamos impondo ao Pedro Henrique é a questão de contato, de divididas, até para a proteção dos outros atletas, já que ele está com o gesso. Recentemente, iniciou trabalho de parede, como falamos, de coringa, em que acaba tendo contato com imprevisibilidade e com demandas de maior intensidade. Retirado o gesso na segunda-feira, 13, o atleta fica livre para fazer qualquer tipo de trabalho sem restrição. A disponibilidade fica a critério do treinador em relação ao ritmo e ao treinamento com o grupo", explicou sobre Pedro Henrique.

Volta em maio

Já o volante Zanocelo deve retornar aos gramados apenas em maio. O prognóstico para o meio-campista é de seis semanas de tratamento, após lesões no tornozelo e no joelho.

"O prognóstico do Zanocelo é em torno de seis semanas. Na próxima semana, acreditamos que ele iniciará trabalhos de campo com a fisioterapia e iremos avaliando, no dia a dia, como será a evolução dele", pontuou sobre Zanocelo.

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