Decisivo no Ceará, Pedro Henrique soma cinco participações em gols nos últimos seis jogos
Atacante de 35 anos tem sido acionado por Léo Condé
Pedro Henrique foi novamente acionado por Léo Condé nesta quarta-feira (15). O atacante de 35 anos saiu do banco para fazer a diferença na reta final da partida. Decisivo, ele entrou no segundo tempo e deu assistência para o gol do Ceará no empate contra o Sport em 1 a 1, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos seis jogos, ele soma cinco participações em gols.
O atleta de 35 anos deu assistência para Pedro Raul abrir o placar em Pernambuco. O camisa 9 alvinegro não marcava desde o empate com o Flamengo, em agosto, na 18ª rodada da competição. O camisa 7 também deu o passe para o gol de Fernando Sobral, na vitória por 3 a 0 diante do Santos na rodada passada.
Na mesma partida, na Arena Castelão, Pedro Henrique também deixou o dele. O jogador balançou as redes em outras duas partidas: quando o Vovô superou o São Paulo por 1 a 0 e no empate por 2 a 2 com o Vasco, fora de casa.
São três gols e duas assistências em seis jogos. Nessa sequência foram três empates, uma vitória e uma derrota do Ceará. Na temporada, o atacante entrou em campo pelo Alvinegro 35 vezes e marcou oito gols, metade deles no Brasileirão.
O Vovô está em 11º com 35 pontos somados. A equipe volta a campo no domingo, quando recebe o Botafogo na Arena Castelão. O duelo, válido pela 29ª rodada, terá início às 18h30 (de Brasília).
PEDRO HENRIQUE NOS ÚLTIMOS SEIS JOGOS PELO CEARÁ:
- Sport 1 - 1 Ceará (Assistência para gol de Pedro Raul)
- Ceará 3 - 0 Santos (Gol e assistência para gol de Fernando Sobral)
- Vitória 1 - 0 Ceará
- São Paulo 0 - 1 Ceará (Gol)
- Ceará 1 - 1 Bahia
- Vasco 2 - 2 Ceará (Gol)
