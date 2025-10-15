Diário do Nordeste
Ceará tem dois jogadores no departamento médico; veja boletim

Equipe enfrenta o Sport na Ilha do Retiro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:37)
Jogada
Legenda: Dieguinho em campo pelo Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará divulgou novo boletim nesta quarta-feira (15), antes da partida na Ilha do Retiro. O time terá três desfalques para o duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro. Dois deles estão no departamento médico. Dieguinho e Marcos Victor, que não viajaram com a equipe, apresentaram problemas físicos.

Dieguinho sofreu um edema muscular na panturrilha, ainda no duelo contra o Santos, e está em fase de transição. Já o zagueiro Marcos Victor relatou dores na região do calcâneo após o duelo contra o Peixe. Após exame de imagem, foi confirmada uma inflamação na região. Assim, o atleta está em tratamento fisioterápico. 

Além da dupla, o Alvinegro não terá Fernando Sobral, que foi liberado para encontrar a família após falecimento da mãe. O Ceará enfrenta o Sport a partir das 20h (de Brasília), em duelo da 28ª rodada. 

