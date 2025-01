David Luiz é apresentado à torcida do Fortaleza nesta quinta-feira, no PV

David Luiz teve o primeiro encontro oficial com a torcida do Fortaleza nesta quinta-feira (23). O zagueiro foi apresentado no intervalo do jogo do time contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste, no Estádio Presidente Vargas.

Ao lado dos mascotes Juba e Stela, mascotes do Tricolor, o atleta foi até o gramado do estádio para cumprimentar os torcedores. David falou em entrevista ao Premiere.

Legenda: David Luiz vai ao gramado no intervalo do jogo entre Fortaleza x Moto Club para ser celebrado pela torcida Foto: KID JUNIOR / SVM

"Ansioso por poder estar em campo e dar o que eles merecem. Se Deus quiser vamos em busca de títulos. Estou treinando forte para estar melhor o mais rápido possível porque eu amo estar dentro do campo. Amo futebol, foi uma decisão pensada, de coração, por isso que eu quero estar em campo o mais rápido possível", afirmou o zagueiro.

O zagueiro acertou por duas temporadas com o Leão do Pici. Ele já tinha sido recebido por parte da torcida na madrugada de segunda-feira, no Aeroporto Pinto Martins. O atleta será apresentado à imprensa nesta sexta-feira, na Arena Castelão. Acompanhe o tempo real de Fortaleza x Moto Club.