Cuiabá x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em recuperação e com seis jogos de invencibilidade, o Ceará vive momento de mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro após passar por turbulência. Há, na caminhada da Série A, aqueles jogos que são vistos como confrontos diretos, fundamentais para as pretensões dos clubes. E o duelo contra o Cuiabá, às 18h15min deste domingo (11), na Arena Pantanal, é um deles.

inter@

Atualmente na 9ª colocação, com 14 pontos, o Alvinegro enfrentará um adversário que está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, e ainda não venceu na competição, com cinco empates e três em oito jogos realizados. Além disso, já teve troca de técnico, com a saída de Alberto Valentim e a chegada de Jorginho, que é o atual comandante.

O duelo é importantíssimo para os dois times, tendo em vista que o Ceará pode se aproximar de vez do grupo de cima da tabela e o Dourado pretende a primeira vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Para seguir no embalo

Legenda: O goleiro Richard é titular do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

O momento mais positivo, sem dúvidas, é do Ceará. O Vovô vem de duas vitórias e quatro empates nos jogos mais recentes e tem apresentado um grande trunfo: o sistema defensivo. Nas três últimas partidas, saiu de campo sem ser vazado, acumulando 270 minutos sem sofrer nenhum gol, contra Bragantino, Juventude e Fluminense.

Na última partida, aliás, o goleiro Richard foi o grande destaque, com duas defesas espetaculares.

Para enfrentar o Cuiabá, o técnico Guto Ferreira conta com o retorno de Jorginho e Yony González, que ficaram de fora do último jogo, mas viajaram e estão relacionados. No ataque, Jael pode aparecer no time titular no lugar de Cléber.

Dourado

Legenda: Jorginho é o treinador do Cuiabá Foto: AssCom Dourado

Além do momento delicado que vive na tabela, o Cuiabá também vive momento delicado no aspecto ofensivo. É o 2º pior ataque da competição, ao lado de Sport, com cinco gols marcados, na frente apenas do Grêmio, que marcou quatro. Antes do empate em 1 a 1 com o Bragantino, na última rodada, passou três jogos sem balançar as redes adversárias

O time do Cuiabá possui jogadores bem conhecidos do futebol cearense, como o zagueiro Paulão, os volantes Uillian Correia e Auremir, o atacante Elton e o próprio técnico Jorginho.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Ceará

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá - MT

Data: 11/07/2021

Horário: 18h15min

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo (Auremir), Uillian Correia e Pepê; Clayson, Danilo Gomes e Elton. Técnico: Jorginho

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Lima e Vina (Jorginho); Mendoza e Cléber (Jael). Técnico: Guto Ferreira